M-Sport presenta la nuova Ford Fiesta R1, ultima novità per i rally. Caratteristiche e prezzi

Grandi manovre in casa M-Sport, che dopo aver presentato al mondo la nuova generazione delle Ford Fiesta R2 e più recentemente delle Fiesta R5 svela adesso la seconda nuova vettura prodotta in Polonia, ovvero la Ford Fiesta R1 EcoBoost.

Si rinnova il parco delle Ford Fiesta per i rally

Nata nelle officine del quartier generale in Cracovia, anche la R1 prende le mosse dell’auto concepita per i contesti stradali, ovvero la Fiesta ST-Line a cui sono state aggiunte le caratteristiche e la tecnologia di una vettura da competizione. In questo modo M-Sport aggiunge un ulteriore tassello ai modelli da rally, introducendo così l’esemplare studiato per condurre i piloti nel mondo delle corse rally. Il tutto aggiornando la Fiesta R1 precedente in aspetti come il motore, la trasmissione, l’impianto frenante e l’elettronica.

«Questa è l’ultima auto sviluppata da M-Sport Poland nonché un altro progetto di cui siamo estremamente orgogliosi – dichiara il direttore di M-Sport Poland Maciej Woda – La stessa passione e lo stesso sforzo profuso nel design della nuovissima Ford Fiesta R2 sono stati dirottati in questa vettura, e non vedo l’ora di vedere chi regalerà prestazioni di livello al volante della stessa. Come primo gradino, la Ford Fiesta R1 è l’auto perfetta per chi debutta in una carriera di rallista. È in questa vettura che gli esordienti imparano le abilità che possono portarli al più alto livello. La stessa auto può essere facilmente aggiornata alle ultime specifiche R2 quando è pronta, prima di passare alla Ford Fiesta R5 e forse anche alla versione WRC!».

Gerard Quinn, Senior Manager per Ford Performance, spiega:«La nostra gamma Ford Fiesta per i rally è stata completamente rinnovata con l’introduzione delle nuove Fiesta R1, R2 e R5, che riflettono la linea di prodotti più giovane disponibile per competere con i rally in gare nazionali e globali. Questo è un esempio vivente di democratizzazione delle nostre performance, in cui i privati possono competere e vincere campionati in tutto il mondo in una Ford».

Le caratteristiche della nuova Ford Fiesta R1

Nel dettaglio, l’auto sarà dotata di un motore Ford EcoBoost da 999cc, che sviluppa 150 HP a 5.750 giri al minuto e una coppia di 200 Nm a 5.000 giri tondi al minuto. Rivisto anche il cambio, un sequenziale Sadev a cinque velocità con differenziale autobloccante e frizione a disco unico di AP Racing. Le sospensioni presentano ammortizzatori Bilsten regolabili in altezza e molle Eibach nella varianti hard, medium e soft. In aggiunta, è prevista anche la barra antirollio. Infine la nuova Fiesta R1 si distingue per uno sterzo servoassistito con sistema a colonna.

Il costo della vettura, già pronta all’uso, è di 45.990,00 € più IVA, ma c’è la possibilità di acquistare solo il kit di conversione al prezzo di 26,990,00 € più IVA; inoltre si può anche aggiornare la vettura con un kit per la classe R2, come ha detto Woda. Nel caso qualcuno dei nostri lettori fosse interessato all’acquisto può inviare una mail all’attenzione di Kamil Kozdron, all’indirizzo kkozdron@m-sport.co.uk.

Crediti Immagine di Copertina: M-Sport