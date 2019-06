TCR DSG Endurance | Misano, Gara: altro trionfo per Giovanni e Alessandro Altoè

Nella notte di Misano, sono stati Giovanni e Alessandro Altoè a conquistare la vittoria del terzo round del Campionato Italiano TCR DSG Endurance. I due, a bordo della CUPRA Léon TCR, hanno preceduto per soli cinque secondi Gian Maria Gabbiani, in coppia con l’esordiente Luca Segù.

TCR DSG Endurance – Misano, Gara: la cronaca

Una vittoria preziosa per gli Altoè perché l’equipaggio composto da zio e nipote – 39 anni in due – torna in vetta alla classifica, con otto lunghezze di vantaggio su Carlotta Fedeli e Cosimo Barberini, piazzati al 3° posto per la terza volta consecutiva dopo un iniziale doppio stint della pilota romana. Bene invece la prova di Segù, che non aveva mai guidato una TCR DSG e al volante per quasi tutta la gara, lasciando l’auto al compagno solamente per un breve stint centrale. Un pesante stop, invece, per l’equipaggio Audi di Ermanno Dionisio e Giacomo Barri: arrivati da leader della classifica tricolore dopo la vittoria a Vallelunga, concludono la gara endurance di Misano con uno zero in casella, per un errore durante il rifornimento e raccolgono almeno i punti del 2° posto nella Qualifying Race.

Solamente settima al traguardo l’Audi “VIP” di Dindo Capello, Alberto Naska e Emiliano Perucca Orfei: il campione della 24 Ore di Le Mans è stato bravo a prendere il comando della gara risalendo dalla nona posizione in griglia, ed era in testa quando ha consegnato la macchina ai compagni di squadra. Per un’incomprensione ai box, l’equipaggio ha perso 28 secondi, escludendoli dalla top-5, che era matematicamente alla loro portata.

TCR DSG Endurance – Misano, Gara: problemi ai freni per Volpato e Pelatti

Ai piedi del podio, un Andrea Mabellini capace di una grande rimonta: un problema al cambio in qualifica gli ha impedito di partecipare alla corsa del venerdì sera, che lo ha costretto a partire dalla 21esima posizione in griglia. Ma il diciannovenne bresciano non si è lasciato intimorire e ha rimontato velocemente posizioni. A completare i primi cinque sono Lorenzo Nicoli e Marco Cenedese, seguiti da Jacopo Guidetti e Riccardo Ruberti al 6° posto. L’Audi di Sandro Pelatti e Gabriele Volpato, scattata dalla pole position, si è piazzata invece in decima posizione dopo un pit-stop prolungato per cambiare le pasticche dei freni.

Campionato Italiano TCR DSG Endurance – Misano, Gara:classifica