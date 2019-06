TCR Europe | Spa-Francorchamps, Qualifiche: Magnus in pole, Files penultimo!

Una bellissima pole position davanti al pubblico di casa per Gilles Magnus, primo sui saliscendi di Spa-Francorchamps per il terzo appuntamento del TCR Europe. Il belga ha beffato un ottimo Santiago Urrutia, 2° dopo una battaglia davvero incerta.

TCR Europe – Spa-Francorchamps, Qualifiche: la cronaca

Il pilota dell’Audi RS 3 LMS di Comtoyou ha preceduto di ben 65 millesimi l’uruguaiano del Team WRT, grazie anche a un giro decisivo nella seconda parte delle qualifiche che ha visto protagonista anche Daniel Lloyd, 3° con la Honda Civic Type R TCR del Brutal Fish Racing Team. Il britannico, campione in carica del TCR UK e nell’europeo dal precedente round di Hockenheim, ha preceduto le due Volkswagen Golf GTI TCR di Maxime Potty e di Ashley Sutton, entrambe del Team WRT. Bene anche le Peugeot di Aurélien Comte e Julien Briché, rispettivamente 6° e 7°, mentre Mat’o Homola è solamente 8°, pronto a riscattarsi dopo il brutto weekend in Germania dove aveva collezionato zero punti sulla casella di marcia. Per Gara 2, Davit Kajaia partirà davanti a tutti affiancato da Jimmy Clairet grazie al loro 10° e 9° posto nella sessione svoltasi stamane.

TCR Europe – Spa-Francorchamps, Qualifiche: Files addirittura penultimo

Appena fuori dai primi dieci Dušan Borkovic, che non ha ancora trovato il giusto ritmo in questo inizio di stagione, e Andreas Bäckman. Male anche i nostri italiani: Gianni Morbidelli è 16° dietro all’altro grande esperto Tom Coronel, mentre Luca Filippi è addirittura 23°. Delusione per Luca Engstler, 17° in quel che sembra un momento no per i portacolori delle Hyundai: Nelson Panciatici è 19°, appena davanti a Dániel Nagy, Natan Bihel e Jessica Bäckman. Sfortunato il capoclassifica Josh Files, che si è visto cancellare il tempo segnato nella Q1 e sprofondato in penultima posizione.

TCR Europe – Spa-Francorchamps, Qualifiche: classifica (combinata, in arrivo)