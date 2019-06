Blancpain | 1000km Paul Ricard, Gara: Bentley completa il dominio con la vittoria

Stavolta non è sfuggita la vittoria alla Bentley Continental GT3 della M-Sport alla 1000km del Paul Ricard, terzo appuntamento della Blancpain GT Series Endurance Cup. Jordan Pepper, Steven Kane, Jules Gounon hanno sfruttato al meglio la pole position e le neutralizzazioni intervenute durante la gara.

Blancpain GT Series Endurance Cup – 1000km Paul Ricard, Gara: la cronaca

L’equipaggio della squadra britannica aveva inizialmente lasciato la leadership alla Mercedes-AMG GT3 #4 di Black Falcon, ma l’ottima gestione della corsa ha riportato poi nell’ultima parte la Bentley davanti a tutti, anche con un problema alla pistola che ha rallentato le operazioni nel penultimo pit-stop. Infatti, ad aver condotto buona parte dell’evento è stata la Lamborghini Huracán GT3 dell’Orange1 FFF Racing Team di Andrea Caldarelli, Dennis Lind e Marco Mapelli, rientrata subito dopo la prima gialla – che ha visto il brutto incidente fra Ezequiel Perez Companc, Derek Pierce e Florian Scholze – e balzata davanti per la differente strategia, poi scemata per altre due caution. Il trio della #563 ha poi dato il tutto per tutto, accontentandosi del 3° posto dietro alla Ferrari della SMP Racing, ora prima nella graduatoria grazie anche alla vittoria di Silverstone.

Blancpain GT Series Endurance Cup – 1000km Paul Ricard, Gara: positiva Aston Martin

Ottima prestazione anche per l’Aston Martin Vantage AMR GT3 di Alex Lynn, Marvin Kirchhöfer, Jake Dennis (R-Motorsport), quarta e la migliore se non fosse stato per il ritiro della vettura del Garage 59 a seguito di un contatto con la Lexus RCF GT3 del Tech 1 Racing. Bicchiere mezzo pieno per Porsche, quinta con la #99 del Rowe Racing ma che vede la #98 e quella di Dinamic alzare bandiera bianca. A completare la top-10 sono l’altra Bentley di M-Sport al 6° posto, seguita poi dalla Lambo del GRT Grasser Racing Team, l’Audi #66 di Attempto e la #25 di Sainteloc Racing e, per concludere, l’Aston Martin #62 della R-Motorsport.

Blancpain GT Series Endurance Cup – 1000km Paul Ricard, Gara: sfortuna per gli italiani

Chi può dirsi deluso è proprio la Mercedes, in difficoltà sulla pista francese e che ha visto anche stavolta il ritiro di Raffaele Marciello, Michael Meadows e Vincent Abril: partiti dalla pit-lane, la vettura di AKKA ASP Team ha poi abbandonato prematuramente la gara, con Marciello che non ha preso mai in mano il volante. Ritirato anche Mattia Drudi per un incidente del compagno Steijn Schothorst con Mikhail Aleshin, mentre Giovanni Venturini ha subìto una foratura che lo ha allontanato dalle posizioni di vertice.

Blancpain GT Series – 1000km Paul Ricard, Gara: classifica