TCR Europe | Hockenheim, Qualifiche: Files davanti a Magnus per un centesimo!

Tiratissime le qualifiche del secondo appuntamento stagionale del TCR Europe: a Hockenheim, Josh Files conquista la pole position di Gara 1 per appena un centesimo, beffando così Gilles Magnus. Col 10° tempo, Julien Briché guadagna invece la partenza dal palo in Gara 2.

TCR Europe – Hockenheim, Qualifiche: la cronaca

Si sono tenute col fiato sospeso le due sessioni di stamane che determinavano la griglia di partenza delle due manche di questo weekend, e a dimostrarlo sono i distacchi fra tutti i piloti: tra Files e Maxime Potty, 4° sullo schieramento, ci sono appena 0”092, con nel mezzo Magnus e Luca Engstler. Il britannico di Target Competition ha sfruttato anche un lungo di Magnus nell’ultimo tentativo, dove è arrivato lungo all’ultima curva. Ottima quinta posizione per Andreas Bäckman, seguito da Aurélien Comte e da un opaco Santiago Urrutia, al top nelle prove libere di ieri ma parso fuori forma. Daniel Lloyd precede in settima piazza Jessica Bäckman, che partirà domani in prima fila al fianco di Briché. Delusione per Mat’o Homola, 11°, così come Luca Filippi che si è visto cancellare il miglior tempo per aver oltrepassato i limiti della pista e classificatosi 12°.

TCR Europe – Hockenheim, Qualifiche: tanti esclusi dalla Q2

Ben 19 piloti nello spazio di un secondo nelle Q1, che hanno escluso alcuni grandi protagonisti: a cominciare da Dušan Borković, 14° davanti a Gianni Morbidelli, per passare a Daniel Nagy (18°), Tom Coronel (21°) e Nelson Panciatici (23°). Stian Paulsen è il primo classificato dei piloti CUPRA, 13°, mentre John Filippi è solo 20° con la Renault Megane.

TCR Europe – Hockenheim, Qualifiche: classifica (combinata)