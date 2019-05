Blancpain | 3 Ore di Silverstone, Gara: Lamborghini-Ferrari, che lotta! Vittoria di Rigon su Venturini

Un’ultima ora incollato sugli scarichi di Giovanni Venturini e un sorpasso decisivo per Davide Rigon, che ha regalato il successo a Silverstone nella Blancpain GT Series a lui, ai compagni Mikhail Aleshin e Miguel Molina, alla Ferrari e a SMP Racing – gestita da AF Corse.

Blancpain GT Series Endurance Cup – Silverstone, Gara: la cronaca

Una corsa davvero infuocata quella della Endurance Cup fin dalle battute iniziali, con la Safety Car rimasta in pista per una buona mezz’ora a causa di un incidente multiplo alla Chapel, dopo che Iván Pareras (Phoenix Racing) è finito in testacoda nella curva precedente e innescando poi il caos. Tornando alla battaglia finale, il duello tutto veneto tra Rigon e Venturini ha animato gli animi dei tifosi e degli addetti ai lavori, ma è stato l’alfiere della Ferrari a primeggiare sull’altro, con la Lamborghini dell’Orange1 FFF Racing che si è dovuta accontentare del 2° posto. Dura lotta anche per il gradino più basso del podio, in una sfida che ha visto protagonisti la Mercedes di Jack Hawksworth (Strakka Racing) e la Lamborghini di Marco Mapelli (Orange1 FFF) e di cui è risultato vincitore… Dries Vanthoor. Il belga del Team WRT si è ritrovato 3° dopo che lo svizzero ha colpito duramente il britannico, entrambi scivolati poi rispettivamente al 6° e al 5° posto, dietro anche a Mathieu Jaminet sulla Porsche di ROWE Racing. Giornata nera per Mirko Bortolotti, Christian Engelhart e Rolf Ineiche sulla Lambo del GRT Grasser Racing Team, con lo svizzero che ha forato al 23° giro e costretto a compiere un giro completo.

Blancpain GT Series Endurance Cup – Silverstone, Gara: gli altri vincitori

Tra i Silver, vittoria per Lucas Mauron, Gerhard Tweraser e Arno Santamato in quello che è il bicchiere mezzo pieno del GRT, mentre tra i Pro-Am Remos Vos e Tom Onslo-Cole su Mercedes e 21esimi assoluti. Infine, tra gli Am il successo è andato a Leo Machitski, Adrian Amstutz e Miguel Ramos della Barwell Motorsport.

Blancpain GT Series Endurance Cup – 3 Hours of Silverstone, Gara: classifica