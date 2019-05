FIA F2 | Pneumatici Pirelli da 18 pollici per le monoposto Dallara dal 2020

Un cambiamento pensando a uno step per la prossima generazione delle auto di Formula 1: è questa la motivazione a capo dell’introduzione degli pneumatici Pirelli da 18 pollici, che verranno usate sulle monoposto di Formula 2 a partire dal 2020.

Un passo verso le Formula 1 del 2021

I vertici della Formula 1 e della FIA hanno annunciato oggi l’introduzione delle 18”, in modo da testarle e svilupparle in un ambiente competitivo e vicino al mondo del Circus. Così, la Formula 2 e la Pirelli lavoreranno assieme per tutto il 2019, attraverso un intenso programma di test che ha visto il primo shakedown proprio ieri al Mugello. «Il campionato di Formula 2 è l’ultimo step della carriera per i giovani che cercando di trovare un posto in Formula 1», ha detto Stefano Domenicali, Presidente del FIA Single-Seater Commission, «e con questo piano d’introdurre, testare e sviluppare un nuovo tipo di penumatici per la prossima stagione, prima della sua introduzione in Formula 1, dimostra che la Formula 2 non è solo dove si dimostra il proprio talento di guida ma anche le ultime tecnologie. Gli ex piloti sono stati impressionanti nell’attuale stagione di F.1».

Formula 2 come base per le tecnologie future



«La Formula 2 ha già dimostrato di essere la miglior serie per i giovani talenti e lo sarà anche per la tecnologia», ha ribadito Pat Symonds, Chief Techinal Officer della Formula 1. «È una grande opportunità per il nostro sport che gli pneumatici possano essere sviluppati non solo nei test fatti su misura, ma anche in un ambiente di gara. La quantità di dati che Pirelli sarà in grado di raccogliere nei prossimi 16 mesi sarà molto importante per la prossima generazione di pneumatici».