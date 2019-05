Suzuki Rally Cup | Il girone CIR del monomarca alla Targa Florio: ecco chi gli iscritti

Nuovo giro, nuova corsa per la Suzuki Rally Cup 2019, giunta al terzo appuntamento del girone legato al Campionato Italiano Rally. Questa volta si fa tappa alla leggendaria Targa Florio, uno degli atti del Tricolore più ricchi di storia del calendario.

La situazione nel Suzuki Rally Cup, girone CIR

Il monomarca con protagoniste le Suzuki Swift riparte perciò con Fabio Poggio sempre più leader, stando ai successi raccolti al Rally Il Ciocco e a Sanremo a bordo della Swift 1.0 Boosterjet e con due diverse navigatrici (prima con Valentina Briano, che ritroverà in Sicilia, e poi con Martina Balducchi). Il pilota di Alma Racing è attualmente seguito in classifica nel girone CIR dal campione uscente del Suzuki Rally Cup, Corrado Peloso, a 16 punti di distanza e dal giovane Andrea Scalzotto, che al tempo stesso è in testa nell’Under 25: un ottimo inizio per il pilota sulla Swift 1.6 Sport per il Funny Team, al secondo anno del monomarca.

Sempre scorrendo la classifica del Suzuki inserita nel Tricolore, al quarto posto abbiamo un pari merito, condiviso da Simone Rivia e da Sergio Denaro: quest’ultimo sarà sicuramente un nome da tenere d’occhio alla Targa Florio, sia perché correrà in casa sia per il suo avvio di stagione molto positivo, con un settimo posto al Ciocco e soprattutto il secondo a Sanremo.

Altro pilota a cui prestare attenzione è la giovane leva Emanuele Rosso, attualmente sesto e che dopo il ritiro nella prima prova del monomarca si è riscattato stazionando sempre nella top five della gara nel Ponente Ligure e ad anche al Rallye Elba, tappa valida per il girone CIWRC alla quale il pilota di Meteco Corse ha partecipato. Sempre al sesto posto Rosso condivide la posizione con il debuttante nel Suzuki Simone Borgato (secondo nell’Under 25, parimerito con Rosso) ed Andrea Iacconi. Faticano invece in questo avvio di stagione Stefano Martinelli, che paga il ritiro al Ciocco ed un discreto risultato a Sanremo, e Stefano Strabello, anch’egli sino ad ora a corto di piazzamenti di pregio.

Riprendendo il discorso dei piloti di casa, oltre a Denaro ci saranno anche gli esordienti nel monomarca Giorgio Fichera, già impegnato nel Cross Country (dove ha vinto il titolo italiano, oltre al Suzuki Challenge) e che nel suo primo anno da rallista puro corre a bordo della Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet per il Team Automobilistico Phoenix, e “Pinopic” sulla Swift 1.6 Sport per il Project Team.

Suzuki Rally Cup 2019: i partenti al via della Targa Florio

31 Poggio Fabio e Briano Valentina (Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet R 1 – Alma Racing);

32 Peloso Corrado e Iguera Massimo Filippo (Suzuki SWIFT 1.6 Sport R1 – La Superba);

34 Scalzotto Andrea e Cazzador Daniele (Suzuki SWIFT1.6 Sport R1 – U25 – Funny Team);

35 Denaro Sergio e De Paoli Marta (Suzuki SWIFT1.6 Sport R1 – Alma Racing);

36 Rivia Simone – Dresti Andrea (Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet R1 – N.C.);

37 Martinelli Stefano e Grilli Federico (Suzuki SWIFT 1.6 Sport R1 – G.R. Motorsport);

38 Rosso Emanuele e Ferrari Andrea (Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet R1- U25 – Meteco Corse);

39 Strabello Stefano e D’Ambrosio Sofia (Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet R1 – U25 – Destra 4);

40 Costantino Danilo e Parodi Alessandro (Suzuki SWIFT 1.6 Sport R1 – Meteco Corse);

41 Borgato Simone e Dinelli Emanuele (Suzuki SWIFT 1.6 Sport R1 – U25 – Versilia Rally Team);

42 “Pinopic” e Barbaro Giovanni (Suzuki SWIFT 1.6 Sport R1 – Project Team);

43 Fichera Giorgio e Duro Simona Domenica (Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet R1B – Team Automobilistico Phoenix)

Suzuki Rally Cup 2019, le classifiche

-Piloti, Girone CIR:

1. Poggio Fabio punti 40;

2. Peloso Corrado 24;

3. Scalzotto Andrea 23;

4. Rivia Simone 20;

5. Denaro Sergio 20;

6. Iacconi Andrea, Rosso Emanuele e Borgato Simone 8;

9. Soliani Marco 7;

10. Martinelli Stefano e Costantino Danilo 7;

12. Strabello Stefano 6;

13. Fichera Giorgio e “Pinopic” 5;

15. Lunelli Rino 2.

-Under 25:

1. Scalzotto Andrea 23;

2. Rosso Emanuele e Borgato Simone 8;

4. Strabello Stefano 6.

-Navigatori, Girone CIR: 1. Iguera Massimo punti 24; 2. Cazzador Daniele, Briano Valentina e Treccani Fabio 20; 5. Argentin Marco, Biagi Nicola e Ferrari Andrea 8; 8. Grilli Federico, Guzzi Giancarla e Parodi Alessandro 7; 11. D’Ambrosio Sofia e De Paoli Marta 6; 13. Duro Simona e Barbaro Giovanni 5; 15. Morelli Valentino 2