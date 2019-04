Clio Cup Italia | Ferri s’impone sotto la pioggia in Gara 1, Jelmini trionfa in Gara 2

Finalmente è scattata la stagione 2019 della Clio Cup Italia, con il primo appuntamento sul circuito del Mugello. Due gare emozionanti quelle viste in Toscana, che sono andate nell’ordine a Fulvio Ferri (Faro Racing) e Felice Jelmini (Composit Motorsport).

Al Mugello pioggia protagonista in Gara 1

Ferri, al suo rientro nel monomarca Renault dopo aver disputato un round quattro anni fa, ha messo tutti dietro in Gara 1, dimostrando un passo velocissimo sotto la pioggia. Il romano, subito autore del 3° tempo nel primo turno di qualifica di sabato, ha preso fin dalle fasi iniziali la testa della corsa, per mantenerla poi sino al traguardo; dietro di lui Jelmini, autore di una spettacolare rimonta dal fondo dello schieramento. Il giovane pilota della Composit Motorsport, che si era visto togliere in prova il miglior crono perché effettuato in regime di virtual safety car, è risalito sino al 2° posto, precedendo a sua volta Matteo Poloni, due volte in pole con la vettura della Essecorse ma sul bagnato costretto a tirare i remi in barca.

Un finale incandescente in Gara 2

In Gara 2, Poloni ha fatto subito l’andatura con l’asciutto ed è rimasto davanti a tutti, rispondendo ai continui attacchi di Jelmini fino a quasi un minuto dal termine: è stato allora che Jelmini è balzato in testa. Ma le emozioni sono proseguite fino al traguardo, con soli quattro millesimi a separare i due sulla linea d’arrivo. Dietro di loro, in terza posizione, ha concluso Filippo Distrutti (NextOneMotorsport), sempre tra i più veloci durante tutto il weekend. Ottima la prestazione di Gian Luca Pellegrini e Andrea Stassano, entrambi in rappresentanza della rivista Quattroruote: il primo ha amministrato bene la situazione, chiudendo 13° a pieni giri, mentre il secondo è stato costretto a prendere il via dalla corsia dei box e, in seguito,autore di una rimonta che lo ha portato ad agguantare la stessa posizione.

Il prossimo appuntamento della Clio Cup Italia si svolgerà a Imola nel fine settimana del 25 e 26 maggio.