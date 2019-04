TCR DSG Endurance | Monza, Gara: Giovanni e Alessandro Altoè firmano il primo successo

Un weekend ricco di emozioni quello vissuto a Monza dal nuovo Campionato Italiano TCR DSG Endurance, che coinvolge le vetture TCR in un ricco programma di gare endurance per tutta la penisola. Nel primo round stagionale la vittoria è andata a Giovanni e Alessandro Altoè.

TCR DSG Endurance – Monza, Gara Sprint: Capello torna alla vittoria

Una novità interessante quella della Gara Sprint, successiva alle qualifiche del venerdì che precede la corsa vera e propria del sabato. Nei 15 minuti che hanno coinvolto tutte e 21 le vetture iscritte, la vittoria è andata a Dindo Capello, scattato dalla seconda posizione ma sceso in terza posizione; il piemontese dell’Audi aveva lasciato scappare via sia il poleman Cosimo Barberini, sia Giovanni Altoè. Dopo un solo giro, il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans si è portato al comando, scendendo senza troppi problemi per primo sotto la bandiera a scacchi, seguito proprio da Altoè e Barberini. «A parte la partenza che ho ‘ciccato’ in pieno, perché ho scoperto stamattina che si sarebbe partiti da fermi e non lanciati e non avevo mai provato, ho perso due posizioni. Mi hanno aiutato i piloti alle mie spalle perché si sono trovati ai ferri corti fra di loro e io ne ho approfittato», ha dichiarato Capello. Quarta piazza per Giuseppe Montalbano, risalito dalla 12esima posizione e capace di precedere Daniele Verrocchio, 11° sulla griglia.

TCR DSG Endurance – Monza, Gara Sprint: classifica

TCR DSG Endurance – Monza, Gara: ai fratelli Altoè il primo round

Altro giro, altra battaglia: allo start della corsa da 120 minuti, Carlotta Fedeli ha preso subito in mano le operazioni, lasciando dietro Capello, Giovanni Altoè e Roberto Russo. Poco dura la leadership della romana, ripassata dall’alfiere Audi e dal veneto; questi due sono stati protagonisti di una battaglia serrata per il comando, vinta positivamente dal driver della CUPRA che, fino al primo pit-stop, ha mantenuto la testa. Dopo un’ora e quaranta di gara ed il secondo pit-stop obbligatorio effettuato da tutti, il leader è Alessandro Altoè, con Giacomo Barri in seconda posizione e Cosimo Barberini in terza. Russo è quarto davanti ai fratelli Sciaguato e Dindo Capello, che inizia una rimonta pazzesca dalla sesta posizione dopo aver ripreso il volante da Nicola Guida. Infuocato l’ex campione della maratona francese, che riesce poi a risalire al 2° posto, ma vedendo così sfumare la vittoria a vantaggio degli Altoè.

TCR DSG Endurance – Monza, Gara: classifica