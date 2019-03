Renault Clio Cup 2019: meno di un mese allo start del glorioso monomarca [INTERVISTA]

Fucina di giovani talenti, terreno d’elezione per gentleman driver come anche di piloti affermati, la Renault Clio Cup, da anni, è il monomarca per eccellenza che non manca, gara dopo gara, di regalare grandi emozioni ai piloti come anche agli spettatori. D’altronde, il legame tra Renault ed il mondo delle competizioni è di quelli indissolubili. La casa della Losanga ha fatto – e continua a fare tutt’oggi – la storia della Formula 1 come anche dei Rally, dove sono sempre presenti i vari trofei monomarca che vedono impegnate le Twingo e le Clio. Proprio quest’ultima si sdoppia, ed oltre ad essere protagonista delle Prove Speciali è anche la regina del combattutissimo monomarca tra i cordoli della pista.

Renault Clio Cup 2019: le auto in competizione

Nella versione “Cup” la Clio diventa una vettura da gara vera, forte del peso molto contenuto (1080 kg), al quale fa da contraltare il 1.6 turbocompresso (comunque stretto partente di quello della Clio RS di serie), che in questo caso sviluppa circa 220 Cv. Il resto, lo completano l’impianto frenante da competizione, l’assetto ad essa dedicato e, last but not least, il cambio sequenziale Sadev con paddle al volante. Insomma, vetture estremamente prestazionali, ma rigorosamente livellate tra loro. Così, la differenza, sta tutta sul piede nel pilota e nella bravura del team, nell’adottare le scelte più giuste per quanto concerne il setup della vettura.

Il calendario della Renault Clio Cup 2019

Il calendario 2019 si articola sulle piste più storiche e selettive del bel paese, partendo dalla tappa inaugurale del Mugello, tra poco meno di un mese, nel fine settimana del 14 aprile. Per proseguire con Imola (26 maggio), Monza (16 giugno), Misano (14 luglio), Vallelunga (22 settembre) e in conclusione nuovamente Imola (13 ottobre). All’interno del campionato, per il quarto anno consecutivo, sulla Clio nera e gialla della “Clio Cup Press League”, si alterneranno al volante due giornalisti per ogni tappa, tra i quali il sottoscritto Gianluca Mauriello, che tenterà di dire la sua nella tappa di Misano. Tutto il campionato, comunque, sarà protagonista delle nostre pagine.