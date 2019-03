Blancpain | Villorba Corse alla 24 Ore di Spa con una Mercedes-AMG GT3

Non bastava il programma di Cetilar Racing per la 24 Ore di Le Mans e il FIA World Endurance Championship e quello LMP3 per l’European Le Mans Series: Villorba Corse raddoppia e correrà anche nella Le Mans Cup e nella 24 Ore di Spa con una Mercedes-AMG GT3.

Villorba Corse nuovo partner di Mercedes

Nella stagione ormai alle porte il team veneto diretto da Raimondo Amadio prenderà parte a diversi campionati schierando due vetture Mercedes: la prima in versione GT3, che sarà impiegata nella Le Mans Cup e segnerà anche il grande ritorno alla 24 Ore di Spa; l’altra con le specifiche GT4, con programmi sportivi che saranno confermati a breve. Sicuramente un riconoscimento di grande fiducia da parte dei tedeschi, anche visto il recente lavoro con la LMP2 di Dallara che ha portato l’Italia tornare protagonista nel panorama endurance. «Questa nuova collaborazione ci riempie d’orgoglio e arricchirà ancora di più il nostro 2019, permettendoci di dare corpo e struttura a una nuova e rinvigorita divisione al fianco della già ben assestata divisione dei Le Mans Prototype», ha dichiarato Amadio. «Essere al fianco di un partner solido e prestigioso come Mercedes-AMG spinge il team verso nuove e forti motivazioni per cercare di fare bene fin da subito. Il progetto è di lungo periodo e ci permetterà di aggiungere ulteriore stabilità al futuro».

Il programma della Mercedes-AMG GT3 di Villorba per il 2019

La Mercedes-AMG GT3 di Villorba Corse, equipaggiata con un motore V8 da 6300cc e 550 cavalli, parteciperà alla Le Mans Cup 2019 conMauro Calamia e Roberto Pampanini. Inoltre, l’equipaggio più qualche rinforzo disputeranno la celeberrima 24 Ore di Spa della Blancpain GT Series, oltre a prendere parte alla 1000 Km di Le Castellet.