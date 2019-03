FIA F2 | Test Montmelò, Giorno 1: De Vries il più veloce nelle due sessioni

Dopo aver archiviato la tre giorni di test collettivi a Jerez de la Frontera, la Formula 2 è volata poco distante in direzione di Barcellona. Sul tracciato di Montmelò è scattata la prima giornata di prove e nelle due sessioni Nyck De Vries è risultato il più veloce.

FIA Formula 2 – Test Montmelò, 1° turno: De Vries apre i giochi

Nel turno mattutino l’olandese ha ripetuto la stessa scena vista in Andalusia la scorsa settimana, aprendo le danze con il miglior tempo della sessione con 1’28”821. Luca Ghiotto è risultato il primo inseguitore, confermando comunque l’ottimo lavoro svolto con UNI-Virtuosi nei precedenti test. Vicinissimo Louis Delétraz (Carlin), per pochi millesimi dietro al veneto, così come Jack Aitken (Campos). Nikita Mazepin conferma lo stato di forma di ART Grand Prix col suo 5° posto, precedendo Nicholas Latifi (DAMS), Nobuharu Matsushita (Carlin), Giuliano Alesi (Trident), Sérgio Sette Câmara (DAMS) e Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi). Nessun riferimento cronometrico per Mick Schumacher e Sean Gelael, che hanno atteso il turno pomeridiano. In difficoltà Mahaveer Raghunathan, meteora della GP3 Series nel 2016 e vincitore della BOSS GP nel 2017.

Pilota Team Tempo Giri 1 Nyck de Vries ART Grand Prix 1:28.821 18 2 Luca Ghiotto UNI Virtuosi 1:28.869 16 3 Louis Delétraz Carlin 1:28.875 31 4 Jack Aitken Campos Racing 1:28.928 21 5 Nikita Mazepin ART Grand Prix 1:29.107 17 6 Nicholas Latifi DAMS 1:29.343 30 7 Nobuharu Matsushita Carlin 1:29.413 32 8 Giuliano Alesi Trident 1:29.492 23 9 Sérgio Sette Câmara DAMS 1:29.555 20 10 Guanyu Zhou UNI Virtuosi 1:29.589 13 11 Ralph Boschung Trident 1:29.708 26 12 Anthoine Hubert BWT Arden 1:29.709 18 13 Jordan King MP Motorsport 1:29.743 23 14 Roberto Merhi Campos Racing 1:29.752 35 15 Callum Ilott Sauber Junior Team by Charouz 1:29.796 15 16 Juan Manuel Correa Sauber Junior Team by Charouz 1:30.000 16 17 Tatiana Calderon BWT Arden 1:30.773 22 18 Mahaveer Raghunathan MP Motorsport 1:34.373 26 19 Mick Schumacher PREMA Racing — 30 20 Sean Gelael PREMA Racing — 32

FIA Formula 2 – Test Montmelò, 2° turno: De Vries rimane leader

Anche al pomeriggio, De Vries è rimasto in vetta anche grazie al tempo di 1’28”655 fatto registrare. Sette Câmara è rimasto dietro per un solo decimo, ma salendo al 2° posto e precedendo così Mazepin, Schumacher – che ha completato 43 giri con la vettura della Prema – e Ghiotto. Sesta piazza per Guanyu, 7° Gelael. A chiudere la top-10 Ralph Boschung (Trident), Juan Manuel Correa (Charouz) e Aitken. Curiosamente ultimo Roberto Merhi, in lizza per un posto alla Campos e con un passato in Formula 1; lo spagnolo è rimasto fermo alla Curva 2 a metà sessione.