CIR | Luca Rossetti prova la Citroen C3 R5: “Sono moderatamente ottimista” [VIDEO]

Non per mettere ansia a nessuno, ma è sempre più vicino l’avvio della stagione 2019 del Campionato Italiano Rally, che partirà dalla Versilia del Rally del Ciocco il prossimo weekend del 22-23 marzo. E come è lecito aspettarsi gli equipaggi iniziano a sgranchire i motori con i test per rifinire gli ultimi dettagli prima dello start di stagione.

I test svolti da Luca Rossetti ed Eleonora Mori

Luca Rossetti e la navigatrice Eleonora Mori hanno svolto oggi alcuni giri di prova in Liguria con la Citroën C3 R5: il pordenonese, come sappiamo, ritorna quest’anno a tempo pieno nel CIR come testa d’ariete, assieme alla Mori, selezionata da Citroën Italia per il suo ingresso nel Tricolore (e che sostanzialmente sostituisce a sua volta, all’interno del Gruppo PSA, l’impegno di Peugeot Italia nel campionato nazionale, giacché quest’ultima si concentrerà invece sul Due Ruote Motrici di casa nostra). Rossetti in questa stagione prenderà parte anche a qualche gara del WRC2, sempre con la C3 R5, ma intanto ha iniziato a prendere confidenza con la vettura: l’ultima volta che il pilota guidò in maniera continuativa un modello del double chevron fu nel 2004, allora con una Citroën C2 S1600, mentre l’anno scorso si mise a bordo di una DS3 WRC al Rally Città di Bassano.

Ma la C3 R5 è tutto un altro mondo, ed ecco perché nella zona di Imperia Rossetti e Mori hanno iniziato oggi a raccogliere qualche feedback dalla vettura. Il pilota che l’anno scorso ha vinto per la seconda volta consecutiva il Rally Due Valli si è detto «sorpreso» dalla sua Citroen, e conferma come la ricerca del set-up ideale stia proseguendo sui giusti binari, conscio comunque che solo la gara vera del Ciocco darà le risposte definitive. Per sentire le parole precise del già campione tricolore ed europeo rally, vi rimandiamo al video in testa all’articolo.