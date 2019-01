Finali Mondiali Ferrari | Addio a Monza, si ritorna al Mugello nel 2019

Le Finali Mondiali Ferrari nel 2019 torneranno al Mugello, dove si era tenuta l’edizione del 2017 prima dello spostamento temporaneo a Monza dello scorso anno. L’appuntamento per tutti i tifosi e gli appassionati del Cavallino Rampante è dal 24 al 27 ottobre, weekend in cui andranno in scena le ultime gare delle tre serie del Ferrari Challenge oltre alle sessioni degli speciali Programmi XX e di F1 Clienti.

Il Ferrari Challenge Europe protagonista principale al Mugello

L’evento del Mugello costituirà l’atto conclusivo di un anno ricco di appuntamenti che prenderà il via dal 15 al 17 febbraio con il Ferrari Challenge Europe che per la prima volta nella storia sarà impegnato in Bahrain, sulla pista di Sakhir, in entusiasmanti gare notturne. Nel weekend dell’8-10 marzo avrà inizio a Austin la serie nordamericana, mentre la settimana successiva, a Melbourne, scatterà anche il Ferrari Challenge Asia-Pacific, in concomitanza con il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione. Ogni campionato prevede sette round di due corse ciascuno. Nel 2019 prenderà anche il via la nuova serie locale, il Ferrari Challenge UK, con un calendario fatto di quattro appuntamenti con Gara-1 al sabato e Gara-2 la domenica.

F1 Clienti e Programmi XX , alcune novità in arrivo

Il 2019 delle altre due attività di Corse Clienti, F1 Clienti e Programmi XX, comincerà in Bahrain dal 14 al 17 febbraio e si snoderà poi attraverso alcune delle piste più belle del mondo, come Laguna Seca, sede dei Ferrari Racing Days nordamericani, Suzuka e il Nürburgring. Proprio al leggendario circuito tedesco sarà legata un’attività molto speciale riservata ai clienti dei Programmi XX che lunedì 8 luglio potranno guidare le proprie vetture laboratorio sul Nordschleife.