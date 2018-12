FIA F2 | Ghiotto completa la line-up di UNI-Virtuosi Racing per il 2019

Ve lo avevamo annunciato poco fa e ora è ufficiale: Luca Ghiotto raggiunge Guanyu Zhou all’UNI-Virtuosi Racing e correrà un altro anno nel FIA Formula 2 Championship, per quella che sarà la terza stagione dell’italiano nella serie cadetta della Formula 1.

Ghiotto rimane in Formula 2, correrà con UNI-Virtuosi

Il pilota vicentino ha già impressionato diverse volte nella Formula 2, cogliendo un grandissimo 4° posto nel 2017 proprio con Russian Time. Invece, nel campionato appena concluso Ghiotto si è classificato in ottava posizione, non riuscendo a cogliere una vittoria con Campos ma dimostrando di saper andare veloce anche con una vettura non di certo competitiva. Così, la squadra britannica che ha preso in mano le redini dell’ex team russo ha deciso di puntare sul nostro driver tricolore. «Luca ha eseguito dei test con noi ad Abu Dhabi la scorsa settimana», ha dichiarato il proprietario Andy Roche, «e immediatamente si è sentito a suo agio nel team. Era come se non fosse mai andato via! Sarà sicuramente un vantaggio per la squadra nel 2019 e, insieme a Guanyu Zhou, avremo una coppia formidabile per la prossima stagione».

Le parole di Ghiotto dopo l’annuncio di UNI-Virtuosi Racing

«Sono ovviamente molto felice di far parte di UNI-Virtuosi Racing», ha detto Ghiotto. «Sto ritornando con gruppo di persone che lavorano duramente solamente 12 mesi dopo la nostra ultima gara insieme nel 2017. Ognuno nel team è navigato nel mondo del motorsport e una mentalità vincente. Il nostro obiettivo è di fare molto meglio rispetto al 2017. Vorrei ringraziare tutto il team per questa opportunità».