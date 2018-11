Formula Renault Eurocup | Fernando Alonso avrà un proprio team nel 2019

Le formule minori sono da sempre uno step importante per i giovani aspiranti piloti che provengono dal panorama del kart e puntano a salire di categoria fino alla Formula 1. Fernando Alonso lo sa bene, costruendo negli ultimi anni una base per questi ragazzi, e ora è pronto per la Formula Renault Eurocup.

FA Racing tra i team preselezionati per la Formula Renault Eurocup 2019

Dopo aver creato una propria pista di kart – con annessa squadra – e aver fondato un proprio team nel mondo degli eSport, Alonso ha corso anche nella Spanish Formula 4 Championship con Guillem Pujeu, che ha concluso per un soffio al 3° posto con soli otto punti di distacco dal primo. Per l’asturiano è arrivato di alzare l’asticella per la FA Racing e di competere nella Formula Renault Eurocup, in collaborazione con il team Drivex fondato nel 2005 da Pedro de la Rosa con Miguel Ángel. «È un vero onore essere stati preselezionati per la stagione 2019 della Formula Renault» – ha dichiarato Alonso – «La serie ha formato diversi miei rivali in Formula 1, ha un alto livello di competitività. Dopo il kart, gli eSports e la Formula 4, la Formula Renault è uno step importante per la FA Racing. L’arrivo delle nuove vetture è un’opportunità per iniziare allo stesso livello degli altri team e noi siamo pronti per far parte della griglia di partenza e mostrare cosa sappiamo fare. Aggiungo che è un piacere continuare la mia storia con Renault».

Una notizia che fa di certo piacere ai fan dello spagnolo e agli addetti ai lavori, per un pilota che da anni si sta impegnando a far crescere diversi giovani promesse.