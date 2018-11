FIA F2 | Sette Camara ingaggiato dalla McLaren come test driver per il 2019

Un altro giovane di belle speranze si unisce alla McLaren: si tratta di Sérgio Sette Câmara, attuale pilota della Carlin nel FIA Formula 2 e attualmente 6° nel campionato. Il pilota originario di Belo Horizonte coprirà il ruolo di pilota di riserva per il 2019.

Sergio Sette Camara si unisce alla grande famiglia McLaren

Un’altra importante novità per la squadra con sede a Woking, che ha completamente rinnovato la propria line-up del prossimo anno con l’arrivo di Carlos Sainz e la promozione di Lando Norris a titolare, lasciando a piedi Stoffel Vandoorne – diretto verso la Formula E con HWA e Mercedes – e Fernando Alonso, che aveva annunciato il suo ritiro dal Circus per lidi migliori – non è ben chiaro se continuerà col WEC dopo la 24 Ore di Le Mans del prossimo anno e se prenderà parte alla IndyCar Series. Tornando al brasiliano, si apre quindi le porte (seppur secondarie) a un mondo tanto sognato, nel ruolo di . «Siamo davvero molto felici di dare il benvenuto a Sergio alla McLaren e nel nostro programma per giovani piloti» – ha dichiarato il direttore sportivo della McLaren Gil de Ferran – «Abbiamo seguito i suoi recenti progressi e pensiamo sia un giovane pilota molto promettente, con talento e vero potenziale. Non vediamo l’ora di lavorare assieme a lui per migliorare le sue caratteristiche».

In passato, il 20enne era entrato a far parte del programma Red Bull durante le due stagioni del FIA Formula European Championship, quando correva con Motopark. Ai tempi ci fu pure l’occasione di provare una Toro Rosso sul tracciato di Silverstone. Con il passaggio in Formula 2 alla MP Motorsport, Sette Câmara uscì dall’academy dei bibitari.