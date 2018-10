Abarth, questo sarà un grande weekend: ecco perché

L’offensiva nel Motorsport e per gli appassionati del marchio in generale non è forse mai stata così ricca in Casa Abarth. Questo weekend (26-28 Ottobre) saranno in pista tutte le vetture dello Scorpione, tanto su asfalto quanto nei rallies. Andiamo dunque a vedere dove e quali eventi si svolgeranno in tutta Europa.

Le Abarth 124 Rally si sdoppiano

Freschi dominatori del campionato mondiale Coppa FIA R-GT con quattro successi in quattro gare, i transalpini Astier e Vauclare partecipano questo fine settimana al Rally Criterium des Cevennes, valido per il Campionato Francese, con l’Abarth 124 rally del Team Milano Racing. In quest’occasione sostituiscono il giovanissimo Nicolas Ciamin, impegnato in una concomitante gara valida per il Mondiale nell’ambito del Progetto Giovani del Campionato Francese.

Gli italiani Andrea Nucita e Nico Salvo saranno invece impegnati nel Rally Idrija, valido per il Campionato Sloveno con l’Abarth 124 Rally del Team Bernini Rally. In questo Campionato la spider dello Scorpione si è fatta notare con prestazioni di grande rilevo, ottenendo con lo stesso Nucita due terzi posti assoluti nei rally Vipavska e Zelezniki.

Trofeo Abarth Selenia per le 500 e 695

Le Abarth 695 Assetto Corse Evoluzione e le Abarth 500 Assetto Corse sono le protagoniste dell’ultimo appuntamento stagionale del Trofeo Abarth Selenia, in programma sul circuito del Mugello. Le ultime due gare in programma nel weekend – la prima sabato 27 ottobre alle ore 12.20, la seconda domenica alle 11.30 – saranno decisive per l’assegnazione del titolo. Il campione in carica Cosimo Barberini (ITA) guida la classifica generale con 232 punti, contro i 207 del finlandese Juuso Pajuranta e i 202 del giovanissimo italiano Andrea Mabellini. Già assegnato il titolo della categoria riservata alle Abarth 500 Assetto Corse a Filippo Lazzaroni, così come quello femminile ad Aurora Coria.

Italian F4 Championship powered by Abarth

Sempre al Mugello si conclude la stagione dell’Italian F4 Championship powered by Abarth che vede i giovanissimi piloti provenienti dal kart sfidarsi ad armi pari al volente delle monoposto Tatuus motorizzate Abarth. Anche in questo caso la lotta per il titolo è aperta, con l’italiano Leonardo Lorandi primo con 266 punti, 9 in più rispetto al brasiliano Enzo Fittipaldi, nipote del due volte campione del mondo F1, Emerson. Terzo il britannico Olli Caldwell, con uno score di 228 punti. Per il programma completo qui la nostra anteprima.

Abarth Day: per tutti gli appassionati

Non occorre essere piloti per divertirsi con un’Abarth. Sabato 27 Ottobre si tiene sul circuito romano di Vallelunga l’Abarth Day, giornata dedicati agli appassionati del marchio, che hanno la possibilità di girare in pista con la loro Abarth di qualunque epoca e modello, di effettuare test con la nuova gamma dei modelli sia in pista sia su strada, di sedersi al fianco di piloti professionisti nel Taxi drive Rally experience. Il paddock sarà animato da diversi stand e una serie di altre attività dinamiche in puro stile Abarth. L’appuntamento italiano è il settimo organizzato in Europa dopo quelli in Austria, Francia, Portogallo, Gran Bretagna, Spagna e Germania.