Suzuki Rally Cup | Corrado Peloso vince il titolo 2018 dopo un testa a testa con Pellé

Alla fine nella lotta a due per il Suzuki Rally Cup 2018 ha avuto la meglio Corrado Peloso con Massimo Iguera: a bordo della Swift Sport 1.6 R1B per il team La Superba l’equipaggio si aggiudica infatti l’undicesima edizione del trofeo monomarca, conquistata nell’ultima prova stagionale al Trofeo ACI Como (vinto da Stefano Martinelli). Per i due si tratta del bis dopo il trionfo del 2016.

Gli equilibri del Suzuki Rally Cup 2018

Peloso ed Iguera arrivavano da tre successi nei primi appuntamenti della stagione, con i successivi due vinti invece dai loro avversari principali, ovvero Roberto Pellè con Roberto Riva sulla Swift Sport per il team Destra 4: rimaneva perciò un ultimo round, quello appunto a Como, in cui i due equipaggi si sono giocati il titolo (il gap tra Peloso e Pellé in classifica era di solo 4 punti prima del Trofeo ACI, con il trentino avvicinatosi progressivamente lungo la stagione all’aostano, sempre comunque in testa nella generale). La prova comasca alla fine è stata vinta da Martinelli, il terzo incomodo della situazione, sulla Swift Sport a fianco di Sara Baldacci. Insomma, è stato un campionato 2018 tutto sommato equilibrato, sicuramente incerto sino alla fine, e dove alla fine la freddezza di Peloso ha garantito a quest’ultimo il titolo.

Dietro un velocissimo e performante Martinelli, in vetta dopo le prime quattro PS, si è accodato Simone Rivia, che debuttava con una Swift 1.0 Boosterjet, seguito da Peloso che a sua volta manteneva a debita distanza il rivale Pellé, sesto dietro Alessandro Gnali e Nicola Schileo. Martinelli continua a mantenere il controllo della corsa anche nel secondo giorno, sempre seguito da Rivia, ma si affaccia un Peloso sempre più vicino, che alla fine ha la meglio sull’eroico parmense che ha disputato il Trofeo ACI Como con qualche linea di febbre. Rivia alla fine termina terzo, dietro all’aostano, mentre Pellé conclude la sua prova quarto dopo una seconda giornata migliore della prima.

Quinto posto per Schileo, seguito da Gnali, Longo e Manica parimerito al settimo posto con lo stesso crono. Infine citiamo il trionfo tra gli Under 25 di Federico Manica.

Classifica Suzuki Rally Cup al Rally Trofeo ACI Como

1. Martinelli – Lombardi (Suzuki Swift Sport 1.6 R1B – GR Motorsport) in 1h27′;

2. Peloso – Iguera (Suzuki Swift Sport 1.6 R1B – La Superba) a 12.70;

3. Rivia – Treccani (Suzuki Swift 1.0 RSTB – Versilia Rally Team) a 17.50;

4. Pellè – Riva (Suzuki Swift Sport 1.6 R1B – Destra 4) a 42.80;

5. Schileo – Furnari (Suzuki Swift Sport 1.6 R1B ) a 49.40;

6. Gnali – Pasini (Suzuki Swift Sport 1.6 R1B – Mediaprom R) a 1’10;

7. Longo – Bazzanella (Suzuki Swift Sport 1.6 R1B – Destra 4) e Manica – Danese (Suzuki Swift Sport 1.6 R1B – Pintarally M.) a 2’35.20;

8. Pollarolo – Pozzoni (Suzuki Swift Sport 1.6 R1B – Novara Corse) a 2’54.20;

9. Cornero – Mondino (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet – Alma Racing) a 7’41.20;

10. Lunelli Rino – Morelli Valentino (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RSTB – Pintarally M) a 9’24.

Classifica finale Suzuki Rally Cup 2018.

Piloti:

1. PELOSO CORRADO punti 90;

2. Pellè Roberto 80;

3. Martinelli Stefano 69;

4. Schileo Nicola e Longo Marco 48;

6. Gnali Alessandro 32;

7. Manica Federico 32;

8. Pollarolo Andrea 30;

9. Parolaro Nicolas 22;

10. Lunelli Rino 17;

11. Cornero Mauro 13;

12. Rivia Simone 12;

13. Cibien Davide e Scalzotto Andrea 10.

Under 25: Manica Federico; Over 50: Longo Marco.

Navigatori:

1. IGUERA MASSIMO punti 94;

2. Bazzanella Remo 53;

3. Luraschi Giulia 42;

4. Danese Milena 35;

5. Pasini Walter 32;

6. Pozzoni Alessandra 30;

7. Manfredi Jasmine e Morelli Valentino 17;

9. Bogo Lorenzo e Piccardo Paolo 10;

12. Finzi Luciano 6.

Vincitori gare:

Rally 1000 Miglia, Corrado Peloso;

Rally del Salento Corrado Peloso;

Rally della Marca, Corrado Peloso;

Rally del Friuli e Venezia Giulia, Roberto Pellè;

Rally Int. San Martino di Castrozza e Primiero Roberto Pellè;

Rally Trofeo ACI Como Stefano Martinelli.

Albo d’Oro Suzuki Rally Cup:

2008 Roberto Sordi;

2009 Andrea Crugnola;

2010 Milko Pini;

2011 Claudio Gubertini;

2012 Damiano Defilippi;

2013 Paolo Amorisco;

2014 Alessandro Uliana;

2015 Marco Capello;

2016 Corrado Peloso;

2017 Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni;

2018 Corrado Peloso e Massimo Iguera.