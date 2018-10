Suzuki Rally Cup | Si chiude al Trofeo ACI Como con la main card Peloso contro Pellé

Il Trofeo ACI Como, che chiuderà la stagione del Campionato Italiano WRC, sarà l’evento finale anche per l’undicesimo Suzuki Rally Cup, il monomarca che culminerà il calendario delle sei prove del 2018 e che sulle strade lombarde ci consegnerà il vincitore di quest’anno.

La sfida tra Peloso e Pellé

Da oggi sino a domani, sabato 20 ottobre, gli equipaggi protagonisti del campionato scriveranno la parola fine a questa stagione, ma solo due di loro potranno ancora lottare per il titolo: Corrado Peloso con Massimo Iguera a bordo della Swift Sport 1.6 R1B per il team La Superba da una parte e Roberto Pellé con Roberto Riva sullo stesso modello di vettura (ma per la squadra Destra 4) dall’altra.

L’aostano detiene in classifica quattro punti di vantaggio sul trentino, di conseguenza la lotta sui colli affacciati sul Lago di Como, lungo nove prove speciali, sarà quantomeno incerta ed aperta.

Peloso potrebbe avere un minimo di favori in più nel pronostico rispetto a Pellé, in quanto già vincitore della serie monomarca (nel 2016) e partito alla grande in quest’anno con tre successi (ovvero al Rally 1000 Miglia, nel Salento e al Rally della Marca). Ma l’avversario non ha bighellonato e ha risposto a questa tripletta vincendo a sorpresa i precedenti due round prima del Trofeo ACI Como.

Dietro di loro un gruppo di piloti che si concentreranno sull’affermazione nell’ultima prova stagionale, come Stefano Martinelli, attuale terzo in classifica, guidato da Sara Baldacci sulla Suzuki Swift Sport 1.6 R1B per G.R. Motorsport: il toscano aveva aperto la stagione sulla versione 1.0 Boosterjet per poi salire a bordo della versione sportiva, che andava praticamente scozzonata – per usare un termine dell’ippica. Martinelli è alla fine riuscito a domare la vettura e trovare il giusto feeling, centrando così il podio provvisorio del monomarca dopo il titolo di vicecampione nel Suzuki Rally Trophy conquistato da poco.

Da citare nel resto della start list piloti che si sono distinti nei precedenti round come Nicola Schileo, Alessandro Gnali, Marco Longo e Rino Lunelli.

Suzuki Rally Cup 2018, Trofeo ACI Como – startlist: 53, Peloso Corrado – Iguera Massimo Filippo (Suzuki Swift Sport 1.6 R1B – La Superba); 54, Pellè Roberto – Riva Roberto (Suzuki Swift Sport 1.6 R1B – Destra 4); 55, Martinelli Stefano – Baldacci Sara (Suzuki Swift Sport 1.6 R1B – G.R. Motorsport); 56, Longo Marco – Bazzanella Remo (Suzuki Swift Sport 1.6 R1B – Destra 4); 57, Schileo Nicola – Furnari Gianguido (Suzuki Swift Sport 1.6 R1B ); 58, Manica Federico – Danese Milena (Suzuki Swift Sport 1.6 R1B – Pintarally M.); 59, Pollarolo Andrea – Pozzoni Alessandra (Suzuki Swift Sport 1.6 R1B – Novara Corse); 70, Gnali Alessandro – Pasini Walter (Suzuki Swift Sport 1.6 R1B – Mediaprom R); 71, Lunelli Rino – Morelli Valentino (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RSTB – Pintarally M); 72, Cornero Mauro – Mondino Marino (Suzuki Swift 1.0 Boosterjet – Alma Racing); 73, Rivia Simone – Treccani Fabio Versilia Rally Team).

Qui il programma completo del Trofeo ACI Como.

Suzuki Rally Cup 2018: le classifiche prima del Trofeo ACI Como

Pilota:

1. Peloso Corrado punti 73;

2. Pellè Roberto 69;

3. Martinelli Stefano 50;

4. Longo Marco 42;

5. Schileo Nicola 40;

6. Manica Federico 27;

7. Pollarolo Andrea 26;

8. Gnali Alessandro 25;

9. Parolaro Nicolas 22;

10. Lunelli Rino 15;

11. Cibien Davide, Scalzotto Andrea e Cornero Mauro 10.

Navigatore:

1. Iguera Massimo punti 77;

2. Luraschi Giulia 42;

3. Bazzanella Remo 39;

4. Danese Milena 30;

5. Pozzoni Alessandra 26;

6. Pasini Walter 25;

7. Manfredi Jasmine 17;

8. Morelli Valentino 15;

9. Bogo Lorenzo e Piccardo Paolo 10;

11. Finzi Luciano 6.

Vincitori gare 2018:

Rally 1000 Miglia: Corrado Peloso;

Rally del Salento: Corrado Peloso;

Rally della Marca: Corrado Peloso;

Rally del Friuli e Venezia Giulia: Roberto Pellè;

Rally Int. San Martino di Castrozza e Primiero: Roberto Pellè.

Albo d’Oro Suzuki Rally Cup:

2008 Roberto Sordi;

2009 Andrea Crugnola;

2010 Milko Pini;

2011 Claudio Gubertini;

2012 Damiano Defilippi;

2013 Paolo Amorisco;

2014 Alessandro Uliana;

2015 Marco Capello;

2016 Corrado Peloso;

2017 Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni.