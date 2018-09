Trofei Renault Rally | Altra vittoria di Ferrarotti a San Martino di Castrozza

Ivan Ferrarotti, dopo aver già ottenuto con una di anticipo il titolo del Trofeo Clio R3T Top, ha scelto di affrontare il 38° Rallye San Martino di Castrozza, dove ha trovato proprio in casa il rivale più agguerrito, ossia Federico Gasperetti in lotta per il titolo del Trofeo Clio R3 Open.

Ferrarotti conquista un’altra vittoria al Rallye San Martino di Castrozza

Ferrarotti, con Massimo Bizzocchi alle note, ha conquistato la vittoria dopo aver dettato il passo nella maggior parte delle speciali affrontate, chiudendo con un vantaggio di 19,6 secondi sulla coppia composta da Gasperetti e Federico Ferrari. Terzo gradino del podio per Federico Bottoni e Daiana Ramacciotti, che precedono a loro volta Luca Ghegin e Ivano Passeri. Il Trofeo Clio R3 Open è arrivato a tre gare dal termine: il suo calendario è infatti composto da 20 appuntamenti divisi tra gare di Coppa Italia, Campionato Italiano WRC, Regionale ed Internazionale, con una classifica che terrà conto dei migliori quattro risultati ottenuti da ciascun pilota. A giocarsi il titolo attualmente sono in tre: Gianluca Quaderno, a quota 139,5, Gasperetti con 135,3 punti e Bottoni che ne ha 134,0. Ma tutti hanno già conquistato quattro risultati utili, quindi nei prossimi appuntamenti dovranno cercare di migliorare quanto già ottenuto fino ad ora.

Da segnalare la partecipazione al 38° Rallye San Martino di Castrozza del Direttore di TuttoRally Stefano Cossetti, questa volta nei panni di pilota al volante della Twingo R1 brandizzata Motrio, con Elisa Tassile al suo fianco. «Sono davvero contento dell’esperienza» – sono state le parole di Cossetti al termine della gara – «La Twingo R1 è davvero particolare essendo una “tutta dietro” e si comportata davvero bene anche nelle lunghe ed impegnative prove di questo rally trentino».