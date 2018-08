Le Abarth 124 Rally impegnate in Svizzera e in Austria. I vincitori dell’Aci Rally Italia Talent nel CIWRC

Torniamo al nostro appuntamento canonico con l’Abarth 124 Rally Selenia International Challenge, ovvero tutte quelle competizioni dove sono protagoniste le spider della casa dello Scorpione. Dopo il trionfo nella Coppa del Mondo FIA R-GT firmata da Astier e Vauclaire con una gara di anticipo, per le vetture il calendario prosegue con gli impegni nel Rally del Ticino in Svizzera e nel Wechsellang Rallye austriaco, due delle undici competizioni nazionali alle quali partecipano le Abarth. Non solo: all’imminente Rally del Friuli Venezia Giulia, tappa del CIWRC, troveremo in gara anche una Abarth 500 R3T con a bordo i vincitori dell’Aci Rally Italia Talent, debuttanti assoluti.

Il Rally del Ticino si farà: buona notizia anche per gli equipaggi Abarth

Il Rally Ronde del Ticino 2018, facente parte del Campionato Nazionale Svizzero, si svolgerà tra le zone del Mendrisiotto e Luganese e vedrà al via il pilota di casa Beat Wyssen (reduce dal successo nella R-GT del Criterium Jurassien, prova di apertura del torneo) guidato alle note dalla figlia Janine a bordo della Abarth 124 Rally – su cui l’equipaggio ha debuttato quest’anno – fornita dal team Zeughaus Garage. Inoltre saranno della partita anche il giovane Gianluca Luchi e Gianluca Marchioni, con il pilota figlio d’arte anch’esso reduce da una ottima prova nella categoria R-GT, nel suo caso al Rally di Alba.

La prova del Ticino avrà luogo il prima settembre in una tappa unica, dalle ore 8:30 sino alle 18:30, con la conclusione a Chiasso dopo sei prove speciali interamente su asfalto. Da notare che il Rally rischiava di essere annullato per una istanza presentata da gruppi di cittadini e da associazioni e partiti ecologisti che ne chiedevano la sospensione, respinta dal Consiglio di Stato elvetico. Le vetture però svolgeranno la passerella da Novazzano e non da Balerna per una richiesta delle autorità locali.

Il Wechsellang Rallye in Austria

Passiamo quindi in Austria per il Wechsellang Rallye: qui nessuna associazione si è messa di traverso e la sesta prova del Campionato Nazionale Austriaco si svolgerà regolarmente. Sulla Abarth 124 Rally che parteciperà alla prova, preparata dal team Bernini, troveremo Andrea Maselli e Camilla Gallese, reduci dal successo nel Rally Weiz, quinto round del torneo nazionale svoltosi a luglio.

Si parte oggi alle 12:30 da Friedberg per la prima tappa, che si concluderà alle 21; si riparte il giorno dopo dalle 8:00 alle 17:45 per l’ultima frazione di gara, che comprende in tutto sedici prove speciali, di cui dieci su sterrato, e un totale di 163,52 km cronometrati.

Due debuttanti a bordo della Abarth 500 R3T in Friuli Venezia Giulia

Infine questo weekend debuterranno in una competizione di rilievo come il Campionato Italiano WRC i vincitori nella categoria Over 35 eletti nel corso della quinta edizione di Aci Rally Italia Talent, ovvero l’impiegato da Osimo Niccolò Cedrati e l’avvocato da Asciano Cristian Pollini, rispettivamente pilota e navigatore in veste ufficiale (e a titolo gratuito, solo per passione) per la prova del cinquantaquattresimo Rally del Friuli Venezia Giulia. I due saliranno a bordo della Abarth 500 R3T, anch’essa ufficiale, e saranno seguiti da un campione vero, con trionfi sia in Italia che in Europa quale è Renato Travaglia, che ha svolto anche il ruolo di esaminatore del talent di Aci a partire dalla prima edizione. Qui per il programma e l’anteprima del Rally del Friuli Venezia Giulia.