Abarth | Altro weekend pieno d’impegni per lo Scorpione, tra rally e F4

Abarth sempre impegnata nelle competizioni: questo week-end la casa dello Scorpione è impegnata in tutti i campi, dai rally in Francia e Spagna alla quarta prova dell’ADAC F4 Championship powered by Abarth che si disputerà in Austria, fino al Rally d’Italia Sardegna che vedrà due giovani talenti a bordo di una Abarth 500 R3T ufficiale, quale premio per aver vinto l’ACI Rally Italia Talent.

In Francia si disputa il Rallye des Vosges, quarta prova del Campionato Francese, al quale partecipa il team Milano Racing. In quest’occasione, al posto del giovane Nicolas Ciamin perché impegnato nel Mondiale in Sardegna, si schiera al volante dell’Abarth 124 Rally Raphael Astier, vincitore della categoria R-GT nel Tour de Corse. «Sono molto contento di poter disputare una gara del campionato francese» – ha dichiarato il transalpino – «Per me è un allenamento in vista del prossimo impegno della Coppa FIA R-GT, il Rally di Roma, nel quale dovrò difendere il primo posto in campionato». In Spagna, Alberto Monarri e Rodrigo Sanjuàn del team SMC Junior Motorsport difendono il primato nel Trofeo 2 Ruote motrici del Campionato Spagnolo Rally Asfalto disputando il Rallye de Ourense, quarta prova della stagione. I due fino ad ora hanno dominato la categoria R-GT ottenendo ottimi risultati a livello assoluto.

Dopo le gare disputate a Monza valide per l’Italian F4 Championship powered by Abarth, le monoposto spinte dal motore della casa dello Scorpione scenderanno in pista in Austria, con una trentina di giovanissimi piloti che parteciperanno alla quarta prova dell’ADAC F4 Championship powered by Abarth sul circuito del Red Bull Ring. Attualmente in vetta alla classifica troviamo il tedesco Lirim Zendeli davanti al neozelandese Liam Lawson. Sabato gara-1 alle 11.05 e gara-2 alle 16.35, domenica gara-3 alle 09.50.

Già partito il Rally d’Italia Sardegna, l’unica gara tricolore valida per il Campionato del Mondo Rally. In gara ci sono anche i vincitori della quinta edizione dell’ACI Rally Italia Talent targato Abarth: Andrea Nori, 22 anni di Bassano del Grappa, e Sofia Peruzzi, 22 anni di Montecchio Maggiore. I due giovani coronano così il loro sogno a bordo di una Abarth 500 R3T ufficiale, contrassegnata dal numero 92, con cui affronteranno una delle gare più dure di tutto il calendario del Mondiale. Al fianco dei due esordienti, in qualità di tutor durante tutto lo svolgimento della gara, due grandi campioni dal calibro di Giandomenico Basso e Gigi Pirollo, che hanno già fatto parte del gruppo di esaminatori che ha valutato gli iscritti del concorso.