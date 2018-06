Primo test completato per Dumas e la Volkswagen I.D. R Pikes Peak negli Stati Uniti

«Le notizie dal Colorado sono molto positive: stiamo rispettando la tabella di marcia per la preparazione della I.D. R Pikes Peak e ora possiamo concentrarci sulla messa a punto»: così il direttore della Volkswagen Sven Smeets ha spiegato come sta procedendo l’avventura di Romain Dumas e la Volkswagen I.D. R Pikes Peak negli Stati Uniti.

La cronoscalata verso il cielo del Colorado e nota in tutto il mondo e la casa tedesca vuole riuscire a conquistarla grazie al suo bolide completamente elettrico, affidandolo all’esperto pilota francese che ha nel suo curriculum due vittorie alla 24 Ore di Le Mans con Audi e Porsche. Essendo una strada aperta al pubblico, la squadra ha potuto testare la vettura solamente per tre ore prima di lasciare spazio alle normali auto. In questa prova ci si è concentrati principalmente sulle sospensioni e sulle gomme, oltre all’utilizzo ottimale della batteria e del recupero di energia in franata. «Una gestione energetica perfetta è tra gli elementi chiave per conquistare il record nella categoria delle auto elettriche» – ha detto François-Xavier Demaison, Direttore Tecnico della Volkswagen Motorsport e responsabile del progetto I.D. R Pikes Peak – «Il primo test negli U.S.A. è andato bene. Questo dimostra che le nostre simulazioni al computer e i test di guida in Europa erano corretti».

«La I.D. R Pikes Peak è la migliore auto che abbia mai guidato su questa montagna» – ha affermato Dumas – «L’accelerazione e le velocità in curva sono davvero impressionanti e in aggiunta l’auto è anche molto immediata. Grazie alla trazione elettrica, non ho bisogno di cambiare marcia e posso così concentrarmi invece sulle traiettorie”, ha spiegato il francese. “Va da sé che ci siano sempre margini di miglioramento. Nei prossimi test di guida continueremo a lavorare sulla messa a punto. Conosco il tracciato della Pikes Peak come le mie tasche ma è la prima volta in cui guiderò un’auto elettrica. Sto imparando qualcosa di nuovo a ogni metro al volante della I.D. R Pikes Peak».