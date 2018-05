Mille Miglia | Prima storica volta nel centro di Milano. Oggi il gran finale

Ultimo giorno della Mille Miglia, la storica corsa di regolarità partita mercoledì scorso: dopo la terza tappa di ieri partita da Roma (dove si è svolta anche una passerella serale delle vetture in gara sulla prestigiosa via Veneto), gli equipaggi sono risaliti per lo stivale passando per la Toscana e la Liguria, direzione Parma, dove sono giunti verso le 21.15.

Oggi partenza fissata dal capoluogo emiliano alle ore 06.30 per le auto in gara appartenenti ad un periodo di fabbricazione che dal 1927 arriva al 1957, direzione traguardo finale di Brescia, con un intermezzo all’ora di pranzo presso l’Autodromo di Monza. Attualmente, dopo la prova di precisione 102 (con altre dieci alla fine della Freccia Rossa), la classifica vede momentaneamente tre Alfa Romeo ai primi posti, con in testa l’argentino Juan Tonconogy con Barbara Ruffini a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1500 GS Testa Fissa del 1933, che raccolgono 68229 punti. A seguire Giovanni Moceri e Daniele Bonetti, sull’Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1928, a quota 67189 punti e l’equipaggio che completa il podio provvisorio formato da Andrea Vesco e Andrea Guerin, alla guida Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 nonché vincitori delle edizioni del 2016 e del 2017, che raccolgono al momento 66951 punti , 1224 in meno rispetto ai primi classificati. Notare che queste tre posizioni sono le stesse registrate al traguardo di ieri di Parma: anche questa Mille Miglia, in pratica, conferma i pronostici della vigilia con una lotta serrata tra i favoriti per la vittoria finale.

Ma oggi sarà una giornata importante per l’evento vintage: per la prima volta della sua storia la Freccia Rossa attraverserà il centro di Milano, la città dove effettivamente fu concepita la competizione, e nella cui Piazza Duomo le vetture effettueranno il Controllo del Timbro.

L’arrivo previsto a Brescia per le 16 in punto, dopo aver percorso in tutto 1.743 km distribuiti su 112 prove cronometrate e 6 di media oraria. In serata poi la festa della 1000 Miglia The Night, che animerà le piazze della città Leonessa d’Italia.