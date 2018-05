TCR Italy | Italia in trasferta al Paul Ricard per il secondo appuntamento

Il Gran Premio di Francia del mondiale di Formula 1 è in programma il prossimo 24 giugno, ma ad approdarci prima ci sarà il Campionato TCR, al suo secondo round stagione e per l’unica prova al di fuori dell’Italia. In testa alla classifica assoluta c’è Luigi Ferrara con la sua Alfa Romeo.

Il pilota della V-Action Racing è stato il dominatore incontrastato del week-end di Imola, dove ha conquistato le vittore in entrambe le gare. Sui 5,8 km del circuito di Le Castellet, il barese è inseguito nella classifica piloti da Enrico Bettera, 3° e 2° in Emilia Romagna con l’Audi RS3 LMS di Pit Lane Competizioni. Sarà della partita anche la coppia Salvatore Tavano/Matteo Greco, attualmente terza con la nuovissima CUPRA TCR e seguita da un esperto Andrea Larini. Fine settimana di riscatto invece per il BRC Racing Team, attualmente incontrastato del WTCR ma deludente nella serie nazionale: Eric Scalvini, vice-campione lo scorso anno, aveva segnato la pole position con la sua Hyundai i30 N, ma era stato fermato da un inconveniente tecnico in gara-1 e da alcuni danni irreparabili in gara-2. Pronto per il colpaccio l’attuale detentore del titolo Nicola Baldan, che ha colto solamente un 5° posto dopo una rimonta dalle ultime file; il driver veneto è impegnato anche nella serie europea e userà tutta l’esperienza necessaria per agguantare il primo successo stagionale.

L’appuntamento in pista è a domani con le prove libere alle 11.25 ed alle 16.55, mentre sabato sarà la volta delle prove ufficiali alle 09.50 ed di gara-1 alle 15.40; domenica il via a gara-2 alle 10.40. Entrambe le corse da 25 minuti +1 giro, saranno in diretta in TV su Sportitalia (DTT 60, SKY 225) e in streaming sul sito acisport.it/TCRitaly e sulla pagina Facebook della serie.