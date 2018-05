Suzuki Rally Trophy | Terzo appuntamento del monomarca al Targa Florio

L’imminente 102esima Targa Florio ospiterà il terzo round del Suzuki Rally Trophy, quinta edizione del torneo monomarca su vetture SWIFT 1.0 BoosterJet e SWIFT Sport 1.6 (protagoniste anche del Campionato Italiano R1) attualmente dominato da Giorgio Cogni.

Dopo un podio amaro al Rally del Ciocco dove non si è spinto oltre il terzo posto per via di un rallentamento e reduce invece dal trionfo al Rallye Sanremo, dove ha conquistato tutto ciò che si poteva conquistare, il giovane pilota su SWIFT Sport 1600 R1 guidato dalle note di Gabriele Zanni dovrà però stare attento ai tentativi di rimonta da parte del secondo nella classifica generale, ovvero Stefano Martinelli sulla debuttante BoosterJet, nuovo performante modello offerto dalla Casa di Hamamatsu.

Secondo nel “suo” Ciocco e terzo a Sanremo, il toscano infatti è ad un solo punto di distanza da Cogni, e si prepara a cogliere l’occasione nel impervio e veloce percorso ricavato nella Madonie. Terzo nella generale Fabio Poggio su Suzuki SWIFT 1.0 BoosterJet RS/RSTB per il team CST, che ha migliorato il quinto posto del Ciocco salendo sul podio, al terzo gradino, nel recente Sanremo.

Segue nella assoluta Simone Rivia, che ha iniziato al meglio la stagione 208 vincendo in Toscana ma è reduce da un ritiro al Sanremo che ha annullato la leadership nella generale del parmense su Swift Sport 1600 R1B del Versilia Rally Team.

Quinto Andrea Scalzotto, anch’esso alla ricerca di una rivincita (e di un migliore feeling con la SWIFT Sport 1.6 R1B) dopo le prime due gare di stagione.

Suzuki Rally Trophy alla 102 Targa Florio Rally, la start list: 53) Rivia Simone – Faettini Nicolo (Suzuki SWIFT Sport 1.6 R/R1B – Versilia Rally Team); 54) Scalzotto Andrea – Andrian Fabio (Suzuki SWIFT Sport 1.6 R/R1- Funny Team); 55) Denaro Sergio – Genovese Giorgio (Suzuki SWIFT Sport 1.6 R/R1b – Cst Sport); 56) Martinelli Stefano – Baldacci Sara (Suzuki SWIFT 1.0 Turbojet Rs/Rstb 1.0 – G.R. Motorsport); 57) Poggio Fabio – Cavallotto Alessandra (Suzuki SWIFT 1.0 Turbojet Rs/Rstb – CST Sport).

Classifica Suzuki Rally Trophy dopo 65. Rally Sanremo:

Piloti: 1. Cogni Giorgio punti 32; 2. Martinelli Stefano 31; 3. Poggio Fabio 23; 4. Rivia Simone 20; 5. Scalzotto Andrea 10; 6. Peloso Corrado 10; 7. Cazzola Martino 8; 8. Soliani Marco e Strabello Paolo 7; 10. Pollarolo Andrea 6; 11. Denaro Sergio 6.

Navigatori: 1. Baldacci Sara punti 31; 2. Faettini Nicolò 20; 3. Iguera Massimo 10; 4. De Paoli Marta 6; 5. Andrian Fabio 10; 6. Pozzoni Alessandra 6.

Vincitori gare 2018: Simone Rivia al Rally Il Ciocco; Giorgio Cogni al Rally Sanremo.

Calendario Suzuki Rally Trophy: 25 Marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 15 Aprile Rally Sanremo; 6 Maggio 102° Targa Florio; 27 Maggio 51° Rally Elba 2018; 22 Luglio Rally Roma Capitale; 23 Settembre 25° Rally Adriatico (terra); 14 Ottobre 36° Rally Due Valli.

Albo d’Oro Suzuki Rally Trophy: 2014 Michele Tassone; 2015 Alessandro Uliana; 2016 Jacopo Lucarelli, Under 25 Coppe; 2017 Lorenzo Coppe, Under 25 Lorenzo Coppe, Campione Italiano R1 Stefano Martinelli.