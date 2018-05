Renault Clio Cup Italia | Al via il round di Misano con nuovi protagonisti

Per la Renault Clio Cup Italia il secondo appuntamento è ormai imminente: il 5-6 Maggio le R.S. 1.6 Turbo scenderanno infatti sul Circuito di Misano, con nuovi protagonisti pronti a contendere il titolo a Simone Di Luca, vincitore del primo round presso il Mugello poco meno di un mese fa.

L’italiano è stato infatti protagonista con la sua Clio Cup (Faro Racing Team) a mettersi in risalto su Matteo Poloni in Gara 1, regalando poi un sorpasso da manuale a dieci minuti dallo scadere del tempo in Gara 2 su Felice Jelmini. Ma ora è tempo di guardare al futuro e Misano, con i suoi curvoni veloci e tante possibilità di sorpasso – soprattutto alle curve del Carro – sarà un ottimo terreno per assistere anche alla nascita di nuove stelle delle quattro ruote. Ecco allora i due esordienti Andrea Baiguera e Giacomo Trebbi, pronti a fare il loro ingresso nella serie rispettivamente con i colori di Oregon Team e Explorer Motorsport. Inoltre segnaliamo al rientro con la Essecorse di Guglielmo Pipolo e Luca Rangoni (quest’ultimo, iscritto come wild card, dividerà la vettura con Simone Sartori). Proprio Baiguera, raggiunto dalla nostra Redazione in settimana, ha commentato a caldo: «L’obiettivo che posso pormi è quello di trarre la massima esperienza possibile da queste poche uscite che farò, dando però sempre battaglia!».

Alla prova del nove sul circuito romagnolo sono sicuramente attesi Matteo Poloni (Essecorse) e Felice Jelmini (Composit Motorsport), i quali si sono alternati in seconda posizione il mese precedente in Toscana. Ma a salire sul podio del Mugello sono stati anche Christian Mancinelli (Melatini Racing), adesso primo tra gli Junior a pari punti con lo stesso Jelmini, e lo sloveno Bostjan Avbelj (Lema Racing). Ed occhio anche a Massimiliano Danetti (MC Motortecnica), Filippo Distrutti (NextOneMotorsport), l’attuale leader della classifica Gentleman Paolo Felisa e Andrea Mosca, con questi ultimi due rispettivamente in azione a bordo delle R.S. 1.6 Turbo di Composit Motorsport e Faro Racing. Come per il primo round anche qui sarà presente la Clio Cup Press League – curata da Fast Lane Promotion – che vedrà due colleghi sfidarsi insieme agli altri partecipanti alla Clio Cup Italia.

Programma e Diretta Gara

Sabato si svolgeranno le due sessioni di prove libere da mezzora ciascuna, con il “semaforo verde” alle ore 9 e alle 12. Due sono anche i turni di qualifica, entrambi della durata di 20’, che prenderanno il via alle ore 17.25. Domenica la prima delle due gare di 25’ scatterà alle ore 10.20 e la seconda alle 16.55, sempre con la diretta streaming sul sito internet www.renaultsportitalia.it.

Classifica

1. Simone Di Luca (Faro Racing) 50; 2. Matteo Poloni (Essecorse) 20; 3. Felice Jelmini, Paolo Felisa (Composit Motorsport) e Andrea Mosca (Faro Racing) 18; 6. Christian Mancinelli (Melatini Racing) e Bostjan Avbelj (Lema Racing) 15; 8. Massimiliano Danetti (MC Motortecnica), Filippo Distrutti (NextOneMotorsport) e Daniele Pasquali (Essecorse) 12; 11. Davide Casetta (Faro Racing) 6; 12. Lorenzo Vallarino (MC Motortecnica) 5; 13. Ermes Della Pia (Melatini Racing) 1.