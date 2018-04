Suzuki Rally Cup | Al Rally 1000 Miglia la decima edizione del trofeo

Il prossimo venerdì 27 aprile scatterà la 42esima edizione del Rally 1000 Miglia, primo appuntamento valido per il Campionato Italiano WRC e, soprattutto, per il Suzuki Rally Cup. Il rally bresciano si svolgerà a Salò e dintorni, dove sono in programma nove Prove Speciali, di cui 124 chilometri cronometrati e 415 del tracciato di gara.

Grande novità per la casa di Hamamatsu – da oltre dieci anni impegnata in prima linea nei campionati italiani rally – che ha deciso di mettere a disposizione la nuova Swift 1.0 Boosterjet RS, che andrà ad affiancare nel trofeo la Swift Sport 1.6 nelle versioni R1B e RS. Rigida e leggera allo stesso tempo, la nuova rally car di Suzuki dispone di un 3 cilindri Turbo 12 valvole a iniezione diretta e un cambio a 5 marce, per una potenza massima di 112 CV. Tre i livelli di preparazione proposte: l’allestimento Base è il più economico e destinato a coloro che vogliono sviluppare a proprio piacimento la vettura; la versione Evo avrà tutte le parti del kit proposto montate, mentre la variante Top è più leggera, dotata di una frizione racing e, ovviamente, la più costosa. Novità anche negli pneumatici che saranno di marca Toyo.

Di seguito, i dati tecnici SWIFT 1.0 BoosterJet:

Motore di serie da 998 cc;

Potenza max.: 112 cv (82 KW) a 5.500 giri;

Coppia max. 160 Nm a 1.700/4.000 giri

Lunghezza 3.840 mm;

Larghezza 1.740 mm;

Altezza 1.480 mm;

Interasse 2.450 mm;

Carreggiata ant. /post.: 1.520/1.525 mm;

Peso in ordine di gara: 915Kg, comprensivo di Roll Bar; Ruota di scorta;

Sedili da competizione; Sollevatore; Cinture a sei punti; Chiave a croce; Impianto di estinzione; Paracoppa.

Ecco gli equipaggi trofeisti schierati alla prima prova della Suzuki Rally Cup:

Equipaggio 104: Pellè Roberto e Luraschi Giulia, con Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1B (Destra 4);

Equipaggio 105: Peloso Corrado e Iguera Massimo Filippo, con Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1B (La Superba);

Equipaggio 106: Parolaro Nicolas e Manfredi Jasmine, con Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1B;

Equipaggio 107: Gnali Alessandro e Pasini Walter, con Suzuki SWIFT Sport 1.6 (Mediaprom Racing;

Equipaggio 108: Cibien Davide e Bogo Lorenzo, con Suzuki SWIFT Sport 1.6 RS (For Sport);

Equipaggio 109: Longo Marco e Arco Bazzanella Remo, con Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1B (Destra 4);

Equipaggio 110: Schileo Nicola e Finzi Luciano Renzo, con Suzuki SWIFT Sport 1.6 (Wrt-Winners Rally Team);

Equipaggio 111: Cornero Mauro e Piccardo Paolo, con Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet RSTB;

Equipaggio 112: Pollarolo Andrea e Pozzoni Alessandra, con Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet RSTB (N.C.);

Equipaggio 113: Manica Federico e Danese Milena, con Suzuki SWIFT Sport 1600 RS;

Equipaggio 114: Lunelli Rino e Morelli Valentino, con Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet RSTB (Pintarally Motorsport).

Di seguito, il calendario della stagione 2018 della Suzuki Rally Cup:

29 aprile: 42° Rally 1000 Miglia (BS);

3 giugno: 51° Rally del Salento (LE);

24 giugno: 35° Rally della Marca Trevigiana (TV);

26 agosto: 54° Rally del Friuli e Venezia Giulia (UD);

15 settembre: 38° Rally Int. San Martino di Castrozza e Primiero (TN);

21 ottobre: 37° Rally Trofeo ACI Como.

Albo d’Oro Suzuki Rally Cup: 2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni.