Trofei Renault Rally con Clio e Twingo assieme a Michelin

di Andrea Villa

I Trofei Renault Rally si rinnovano per la stagione italiana 2018, con un’importante offerta nell’ambito del Campionato Italiano Rally (CIR). Proprio quest’ultimo aprirà i battenti, come vuole la tradizione, sugli asfalti del 41° Rally il Ciocco e Valle del Serchio, scenario ideale per il Trofeo Clio R3 TOP ed Il Twingo R1 TOP.

Partendo proprio dal raggruppamento R3, Renault quest’anno ha aperto le porte alle Clio R3T, protagoniste delle ultime tre edizioni del trofeo, ed alle R3C, ovvero la precedente versione con motore aspirato che ha dimostrato di avere ancora molto da dire nell’ambito delle competizioni rallistiche. A darsi battaglia nelle speciali situate nei pressi di Lucca saranno cinque equipaggi, tra i quali figura Ivan Ferrarotti, al rientro sotto i colori Renault con cui ha conquistato per due anni consecutivi (2014 e 2015) il titolo Produzione del CIR oltre ad essere svettato nel Trofeo R3 TOP sempre nel 2014. Al suo fianco Giovanni Agnese, con il quale ha esordito sui campi di gara lo scorso weekend in occasione del Rally dei Laghi – dove ha ottenuto un’incoraggiante 11° posizione assoluta. Atteso ai nastri di partenza della manifestazione toscana il debuttante Emanuele Rosso, campione in carica del Trofeo Twingo R1, dal quale si porta dietro il navigatore Andrea Ferrari. In cerca di riscatto dopo la vittoria del Girone B dello scorso anno Riccardo Canzian, pilota pavese che potrà contare sull’esperienza del navigatore Andrea Prizzon. Riflettori puntati anche su Gianluca Tosi, all’esordio nel trofeo al volante dell’unica Clio R3C presente. Vettura ben conosciuta dal pilota reggiano che condividerà l’abitacolo con l’affiatato navigatore Alessandro Del Barba, con il quale proprio al volante di una R3 aspirata Renault si è messo in luce negli anni passati nel Clio R3 IRC. A non passare inosservato nel parco assistenza sarà anche il giovane finlandese proveniente dallo Junior WRC Emil Lindholm, anche lui alla guida di una Clio R3T assieme al connazionale Mikael Korhonen.

Altrettanta attenzione questo fine settimana sarà rivolta per il Twingo R1 TOP, trofeo reduce da un’ottima annata, che ha portato la “piccola di casa” Renault alla terza evoluzione, ovvero la GT R1, caratterizzata da: una maggiore coppia, l’abbassamento del corpo vettura di 20 mm e da due nuove prese d’aria inedite. A mettere nel mirino il titolo sarà Alberto Paris, mentre gli altri equipaggi saranno tutti inediti partendo dal duo composta dal genovese Mattia Bruno ed il navigatore Gianfranco Malinarich o il pilota locale Gabriele Catalini e Maicol Rossi. Atteso anche il lucchese Gianandrea Pisani proveniente sempre dal mondo Renault in cui ha corso in passato proprio nel CIR con una Twingo R2, e che quest’anno si presenta in “coppia” con la navigatrice Grazia Ponzano. Altre Twingo sono attese già dal successivo round del Sanremo che completeranno così la line-up di questo trofeo che ormai è diventato un punto di riferimento per le nuove leve di questo sport.

Sarà infine Michelin a fornire le coperture per entrambi i monomarca. Un brand che conosce molto bene le sfide del Motorsport e che collaborerà con piloti ed ingegneri per vivere al massimo la stagione in una delle categorie dove avere aderenza è sempre essenziale. Su qualunque tipo di strada si stia percorrendo ‘in piena’ contro il cronometro.

22nd marzo, 2018

