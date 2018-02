GT4 – Villorba Corse con due Maserati nella Central European Cup

di Matteo Milani

Prosegue la collaborazione fra Maserati e Villorba Corse col team veneto che schiererà due esemplari della GranTurismo MC nella neonata GT4 Central European Cup che sarà formata dagli equipaggi Dall’Antonia-Fascicolo e Chodzen-Chodzen, al via rispettivamente in classe AM e Pro-Am. Per la squadra capitanata da Raimondo Amadio si tratta della terza partecipazione consecutiva a una delle serie internazionali promosse dalla SRO Motorsports Group dedicate alle supercar in configurazione GT4. La serie scatterà dall’autodromo di Most, in Repubblica Ceca, il 28-29 aprile e si concluderà in Olanda a Zandvoort il 7 ottobre.

“È gratificante comunicare un ulteriore programma sportivo della stagione 2018″, afferma Amadio. “Per noi sarà il terzo anno consecutivo di collaborazione con Maserati in GT4 e in particolare confermiamo su entrambe le vetture due equipaggi che rappresentano un’importante continuità con la stagione passata: è il segno inequivocabile del buon lavoro svolto. Cambia invece il nuovo campionato promosso da SRO, una serie che va a posizionarsi in un area geografica che riteniamo strategica per il settore del motorsport. L’obiettivo è fare bene offrendo uno standard tecnico e sportivo all’altezza del nostro nome e del marchio che rappresentiamo”

15th febbraio, 2018

