ELMS – Villorba Corse, BFC e Royal insieme nel 2018

di Matteo Milani

Villorba Corse, che si appresta ad affrontare per il secondo anno consecutivo l’European Le Mans Series e la 24 Ore di Le Mans con la Dallara LMP2, sarà affiancata da due prestigiosi marchi del settore delle macchine per caffè. Si tratta di BFC coffee machines ed Espresso by Royal di Conegliano, già insieme al team veneto nei programmi GT, che hanno deciso rinsaldare tale partnership.

Raimondo Amadio, team principal Cetilar Villorba Corse: “La conferma della partnership con BFC e Royal ci riempie di orgoglio. E’ un partner storico delle nostre attività, nella quali ha sempre investito. La scelta operata di brandizzare il programma ‘Italian Spirit of Le Mans’ conferma ancora una volta come simile progetto sia una vetrina perfetta per le eccellenze tricolori”.

Marco Brutti, presidente e AD di BFC srl coffee machines ed Espresso by Royal srl: “Con fierezza e soddisfazione desideriamo rinnovare il sodalizio con Cetilar Villorba Corse. Velocità, innovazione, ricerca e passione sono i 4 ‘key-driver’ della scuderia che abbracciano alla perfezione la filosofia e la metodologia di lavoro e di spirito di appartenenza BFC e Royal. Team di professionisti qualificati e ambiziosi abituati a trasformare con tenacia ogni progetto in un evento di successo. La comune attitudine di questo fantastico gruppo di lavoro, interprete delle eccellenze italiane nel mondo, sarà in prima fila nell’affermare il proprio prestigio nell’ambito dell’ELMS 2018”.

8th febbraio, 2018

Tag:Dallara LMP2, ELMS, Villorba Corse