24 Ore di Daytona – Rigon con la Ferrari di Risi Competizione

di Matteo Milani

Dopo la quarta vittoria conseguita alla 12 Ore del Golfo il mese scorso, Davide Rigon affronterà la 24 Ore di Daytona, prima gara stagionale dell’IMSA WeatherTech Sportscar in programma sabato 27 gennaio. Il pilota veneto sarà al volante della Ferrari 488 GTE del team Risi Competizione insieme ad Alessandro Pier Guidi, James Calado e Toni Vilander.

“Correre una 24 ore è sempre emozionante oltre che essere un bel banco di prova per noi piloti e per la vettura”, afferma Rigon. “Daytona si conferma un appuntamento molto importante che richiama il pubblico e i nomi più importanti del motorsport. Insieme ai miei compagni e al team Risi siamo determinati a conquistare un importate risultato. Questa maratona sarà l’occasione per ritrovare il ritmo dopo la pausa invernale. Ci aspetta un weekend molto intenso, ma l’atmosfera che si respira a Daytona è fantastica e ci darà la giusta carica, paragonabile a Le Mans”.

24th gennaio, 2018

Tag:Davide Rigon, Daytona 24h, Ferrari 488 GTE, IMSA, Risi Competizione, Rolex 24h